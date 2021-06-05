Шашистка Тансыккужина ответила на обвинения Слуцкой в непрофессионализме и «щелканье клювом»

Российская Шашистка Тамара Тансыккужина ответила на обвинения фигуристки Ирины Слуцкой, передает «Спорт-Экспресс».

Слуцкая заявила о том, что Тансыккужина должна была быть сконцентрирована на матче, а не «щелкать клювом», когда уносили российский флаг.

«У нее тоже может быть свое мнение. Я свою работу сделала. У меня к ее реакции никаких претензий нет. Вот если бы я не выиграла, то тогда у меня были бы претензии к себе», — сказала Тансыккужина

Напомним, во время четвертой партии организаторы убрали с игрового стола флаг России из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже россиянка сказала, что из-за этого эпизода она проиграла партию.

Тансыккужина вырвала победу в ходе партий с укороченным контролем времени.

Ранее семикратная чемпионка мира по стоклеточным шашкам Тамара Тансыккужина прокомментировала свою победу в чемпионате мира.