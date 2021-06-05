Экс-начальник полиции осужден на 2170 лет по делу о заговоре против «Фенербахче»

В Турции состоялся суд по делу о сговоре против руководителей «Фенербахче».

Суть заключается в том, что в 2011 году занимавший тогда пост президента клуба Азиз Йылдырым получил шесть лет тюремного заключения за организацию договорных матчей, он отсидел год из положенного срока. Тогда в футболе Турции возник ряд крупных скандалов, которые были связаны с договорными матчами, организаторами которых называли именно «Фенербахче».

Однако в 2016 году было установлено, что дело сфабриковано сторонниками исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, который изначально выступали на стороне обвинения.

Таким образом, бывший глава медиа-группы Samanyolu, которая уже закрыта по решению турецких властей, Хидает Караджа был осужден на 1406 лет. Его обвинили в подделке документов и прослушивании телефонных разговоров. Самый большой срок получил бывший начальник полиции Назми Ардич. Он был приговорен к 2170 годам тюремного заключения за подделку документов и заговор против «Фенербахче».

Также тюремные сроки получили еще 25 человек.