Фетисов не думал, что Россия сможет проиграть «этой Канаде»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мыслями после вылета сборной России с чемпионата мира по хоккею, передает «РБК-Спорт».

3 июня сборная России проиграла команде Канады в 1/4 финала чемпионата мира, который проходит в Риге. Встреча завершилась в овертайме победой канадской команды со счетом 2:1.

«Печальный результат на самом деле. Я не думал, что мы можем проиграть этой Канаде. Спорт — такая вещь, которая предполагает такие моменты. В истории мирового спорта много таких примеров. Надеюсь, что будут сделаны правильные выводы и мы будем обыгрывать», — заявил Фетисов.

Поражение от канадцев стало для российской команды четвертым подряд в противостояниях с «кленовыми листьями» на мировых первенствах.

Последний раз сборная России одержала победу над командой Канады в четвертьфинале чемпионата мира 2011 года. Тогда россияне обыграли соперника со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что член правления Федерации хоккея России (ФХР), председатель совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Геннадий Тимченко прокомментировал поражение сборной России от Канады на чемпионате мира в Риге. Сборная России вылетела на стадии 1/4 финала.