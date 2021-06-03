Брагин рассказал, что чувствует после поражения в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог встречи команды против Канады (1:2, ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Мы перед игрой говорили, что нужно активнее играть, быстрее, агрессивнее. Старались, эпизодами что-то получалось, что-то нет. Случаются такие матчи. Самое важное – соперник играл от обороны, почти без провалов. Не удалось взломать их оборону.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, нужно провести анализ, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. 1/4 финала – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.

Какие мысли по итогам сезона? По сборной — результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

Встреча между сборными России и Канады завершилась в овертайме. В основное время матча соперники обменялись шайбами, а в дополнительное время исход противостояния решил бросок Эндрю Манджапане на 63-й минуте.

«Кленовые листья» в полуфинале чемпионата мира — 2021 встретятся со сборной США, обыгравшей Словакию в другой паре четвертьфиналистов.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира.