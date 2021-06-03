Брагин рассказал, что чувствует после поражения в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Сборная России, Валерий Брагин Сборная России, Валерий Брагин
Сборная России, Валерий Брагин
Global Look Press

Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал итог встречи команды против Канады (1:2, ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Мы перед игрой говорили, что нужно активнее играть, быстрее, агрессивнее. Старались, эпизодами что-то получалось, что-то нет. Случаются такие матчи. Самое важное – соперник играл от обороны, почти без провалов. Не удалось взломать их оборону.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, нужно провести анализ, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. 1/4 финала – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.

Какие мысли по итогам сезона? По сборной — результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

Встреча между сборными России и Канады завершилась в овертайме. В основное время матча соперники обменялись шайбами, а в дополнительное время исход противостояния решил бросок Эндрю Манджапане на 63-й минуте.

«Кленовые листья» в полуфинале чемпионата мира — 2021 встретятся со сборной США, обыгравшей Словакию в другой паре четвертьфиналистов.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов прокомментировал поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира.