Чемпионку Белоруссии избили на вечеринке в российском отеле

Белорусскую лыжницу Александру Татаринскую избили в российском отеле, информирует «Комсомольская правда».

Инцидент произошел во время вечеринки. К девушке подошел познакомиться поклонник, и это вызвало приступ ревности его жены. Женщина накинулась на лыжницу, нанесла несколько ударов, в результате чего та упала и ударилась головой. Татаринскую отправили в больницу. У девушки диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы. Позднее она обратилась в полицию и написала заявление.

33-летняя спортсменка является мастером спорта по лыжным гонкам. Она чемпионка Белоруссии и неоднократно защищала честь страны на чемпионатах мира. В последние годы Татаринская оставила профессиональный спорт и перебралась в Москву, где успешно работает тренером, а в свободное время принимает участие в соревнованиях любительского уровня.

Ранее сообщалось, что российский боксер Арутюн Аветисян избил девушку в Москве.