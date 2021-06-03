«Спартак» оштрафован на 60 тысяч рублей за твит в адрес ЦСКА

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 60 тысяч рублей за сообщение в Twitter, которое было адресовано столичному ЦСКА, сообщает «Рейтинг букмекеров».

Помимо штрафа красно-белым вынесено замечание. Решение было принято единогласно. Согласно регламенту, клуб может обжаловать его в течение трех дней после получения всех документов.

«Спартака» переиграл ЦСКА в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (1:0). После победы в столичном дерби красно-белые опубликовали твит «Привет, конюшня, как дела?». Соперник впоследствии подал жалобу в комитет по этике, попросив также рассмотреть еще один скандальный пост, в котором было видео со словами «вы отстой» (цензурная версия).

Ранее сообщалось, что комитет по этике получил письмо от РФС с просьбой рассмотреть публикации «Спартака» в Twitter.