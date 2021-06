Нападающий «Монреаля» покинул лед на носилках после своего гола

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 5:3 и повёл в серии плей-офф 1-0.

В составе победителей по голу забили Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. Российский защитник Александр Романов участия в матче не принимал. За «Джетс» шайбы забросили Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.

В конце матча лидер «Виннипега» Марк Шайфли атаковал в голову Эванса, когда он отправлял шайбу в пустые ворота «Джетс». Игрок «Монреаля» покинул лед на носилках, а Шайфли был наказан матч-штрафом.

Следующий матч между этими командами пройдет 5 июня.

В первом раунде плей-офф «Виннипег» всухую со счетом 4:0 в серии прошел «Эдмонтон Ойлерз», а «Монреаль» 4:3 в серии переиграл «Торонто Мэйпл Лифс».

«Монреаль» пробился в четвертьфинал впервые за шесть лет.

A scary scene in Winnipeg as Jake Evans was stretchered off the ice after taking a hit from Mark Scheifele. pic.twitter.com/XFNlzcdy5I