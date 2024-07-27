Российские врачи спасли грибника, у которого в лесу произошел инсульт

В Ишиме медики спасли жизнь мужчине, который пошел в лес за грибами и получил инсульт, пострадавший смог сам доехать до дома. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Тюменской области.

56-летний житель из Армизонского района собирал в лесу грибы и ягоды и почувствовал себя плохо, у него появилась слабость в конечностях и проблемы с речью. Россиянин доехал до дома в 10 километрах от места, где собирал грибы, и встретил знакомого, который уговорил его отправиться в больницу. Медики диагностировали у пациента инсульт.

«Очень важно, что пациент был доставлен в отделение в течение 4,5 часа после начала инсульта. Учитывая большое расстояние от Армизонского до Ишима, более 130 км, удалось уложиться в «золотое время», когда можно предотвратить серьезные последствия инсульта. Мы провели тромболизисную терапию», — сообщила заведующая первично-сосудистого отделения областной больницы № 4 Наталия Холмова.

Мужчина находится в медицинском учреждении уже полмесяца, за это время он начал самостоятельно ходить, восстановилась речь. Россиянина ждет длительный курс реабилитации.

Ранее пенсионер напоролся на нож во время сбора грибов в Подмосковье.