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Российские врачи спасли грибника, у которого в лесу произошел инсульт

В Тюменской области спасли грибника, у которого в лесу произошел инсульт

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Pexels

В Ишиме медики спасли жизнь мужчине, который пошел в лес за грибами и получил инсульт, пострадавший смог сам доехать до дома. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Тюменской области.

56-летний житель из Армизонского района собирал в лесу грибы и ягоды и почувствовал себя плохо, у него появилась слабость в конечностях и проблемы с речью. Россиянин доехал до дома в 10 километрах от места, где собирал грибы, и встретил знакомого, который уговорил его отправиться в больницу. Медики диагностировали у пациента инсульт.

«Очень важно, что пациент был доставлен в отделение в течение 4,5 часа после начала инсульта. Учитывая большое расстояние от Армизонского до Ишима, более 130 км, удалось уложиться в «золотое время», когда можно предотвратить серьезные последствия инсульта. Мы провели тромболизисную терапию», — сообщила заведующая первично-сосудистого отделения областной больницы № 4 Наталия Холмова.

Мужчина находится в медицинском учреждении уже полмесяца, за это время он начал самостоятельно ходить, восстановилась речь. Россиянина ждет длительный курс реабилитации.

Ранее пенсионер напоролся на нож во время сбора грибов в Подмосковье.

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