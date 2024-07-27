Экономист оценил сроки перехода ЦБ к снижению ключевой ставки

Смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ стоит ждать не раньше весны следующего года, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель Совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков. Его слова приводит ТАСС.

«Переход к постепенному снижению ключевой ставки возможен не раньше весны 2025 года, а достижение целевых показателей по инфляции — в 2026 году», — заявил экономист.

На заседании 26 июля Центробанк повысил ставку сразу на 200 базисных пунктов, с 16% до 18% годовых. Это дает рынку сигнал о том, что жесткая ДКП сохранится в течение года, отметил Аксаков.

Почему регулятор повысил ставку, что теперь будет со ставками по вкладам и кредитам, и как решение Банка России повлияет на курс рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ допустили дальнейшее повышение ключевой ставки.