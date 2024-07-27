Российская Федерация не пойдет на капитуляцию перед Украиной, все цели спецоперации будут достигнуты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

До этого Лавров сказал, что Запад путем развертывания вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе нагнетает международную конфронтацию.

27 июля стало известно, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новгородском в пригороде Торецка в ДНР прикрывались гражданским населением как живым щитом.

В этот же день экс- подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что на Западе под эгидой НАТО и правительств ряда стран, входящих в этот альянс, есть специальные фонды, созданные для вербовки иностранных наемников в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее в ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины.