Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и до 140 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Бойцы группировки войск «Днепр» вели активную оборону левого берега Днепра, наносили удары по противнику на правобережье Херсонской области, уничтожали вражеские лодки и дроны, — написал он.

По его словам, помимо живой силы и самоходки Braveheart, украинская армия за сутки потеряла на херсонском направлении танк, гаубицу «Мста-Б», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», полевой склад боеприпасов и пять военных автомобилей.

19 июля Сальдо назвал общее число потерь ВСУ при попытках форсировать Днепр. По его словам, в стремлении закрепиться на левом берегу армия Украины потеряла до пяти тысяч человек.

20 июля Сальдо сообщил, что уход ВСУ из Херсонской области неминуем. Он добавил, что в регионе будет полностью восстановлена российская власть, в том числе Снигиревский и Александровский районы.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ пытаются скрыть фортификацию в Херсонской области эвакуацией жителей.