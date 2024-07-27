Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал потери ВСУ за сутки в Херсонской области

Сальдо: за сутки ВС РФ уничтожили 140 солдат ВСУ в Херсонской области

close
100%
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские войска за сутки уничтожили в Херсонской области британскую самоходную артиллерийскую установку Braveheart и до 140 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Бойцы группировки войск «Днепр» вели активную оборону левого берега Днепра, наносили удары по противнику на правобережье Херсонской области, уничтожали вражеские лодки и дроны, — написал он.

По его словам, помимо живой силы и самоходки Braveheart, украинская армия за сутки потеряла на херсонском направлении танк, гаубицу «Мста-Б», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота», полевой склад боеприпасов и пять военных автомобилей.

19 июля Сальдо назвал общее число потерь ВСУ при попытках форсировать Днепр. По его словам, в стремлении закрепиться на левом берегу армия Украины потеряла до пяти тысяч человек.

20 июля Сальдо сообщил, что уход ВСУ из Херсонской области неминуем. Он добавил, что в регионе будет полностью восстановлена российская власть, в том числе Снигиревский и Александровский районы.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ пытаются скрыть фортификацию в Херсонской области эвакуацией жителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами