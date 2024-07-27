Адвокат Алсу усомнился в возможности сохранить брак певицы

Адвокат певицы Алсу Андрей Крючков рассказал, что в Савеловском районном суде Москвы началось слушание дела по разделу имущества артистки и бизнесмена Яна Абрамова. Его цитирует 360.ru.

Он отметил, что подробности раздела являются адвокатской тайной. Кроме того, он усомнился в возможности сохранить брак певицы.

«Это вопрос лично к супругам. Но поскольку сейчас идут процессы, мы пока не видим перспектив», — уточнил Крючков.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако, сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский отмечал, что для его клиента главное — здоровье детей.

Ранее суд дал Алсу с мужем месяц на примирение.