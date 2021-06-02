Черчесов — об игре с Польшей: Любую игру хочется выиграть

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира... Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча отборочного турнира чемпионата мира...
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подвел итоги контрольного матча против национальной команды Польши, передает «Чемпионат.com».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

«Любую игру хочется выиграть. Понравилась реакция на пропущенный мяч. Пропустили на первых минутах, но не отошли от своей игры, владели инициативой. Доволен отношением к игре», — сказал Черчесов.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). 1 июня стало известно, что власти Дании приняли решение не пускать болельщиков сборной России на матч группового этапа чемпионата Европы по футболу, который состоится в Копенгагене.

Польская команды сыграет со Словакией (14 июня, Санкт-Петербург), Испанией (Севилья, 19 июня) и Швецией (Санкт-Петербург, 23 июня).

Ранее Россия сыграла вничью с Польшей в контрольном матче в рамках подготовки к Евро.