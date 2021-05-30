Олимпийский чемпион Майоров не уверен в Бобровском

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о вызове в сборную России голкипера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского, передает «Матч ТВ».

Основным голкипером сборной является вратарь СКА Александр Самонов, который защищал ворота команды в четырех матчах из пяти на групповом этапе турнира.

«Сезон у Сергея сложился неудачно. В том числе и в плей-офф. Конечно, доверить ему ворота соблазн будет огромный. Ведь Бобровский не так давно завоевывал «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю НХЛ. От голкиперов такого уровня болельщики всегда ждут чудес», — заявил Майоров.

Бобровский прибыл в расположение сборной России 29 мая. Теперь спортсмену предстоит пройти трехдневный карантин и ежедневно сдавать тесты на коронавирус. После этого он сможет принять участие в играх чемпионата мира.

Команда вратаря вылетела из плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1/8 финала Кубка Стэнли «Пантеры» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» со счетом 2-4.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата Бобровский принял участие в 31 матче и помог команде одержать 19 побед. В среднем за игру он отразил 90,6% броска при коэффициенте надежности 2,91.

Ранее сообщалось, что Бобровский рассказал, как принял решение приехать в сборную России на чемпионат мира и как он себя ощущает, живя в «пузыре».