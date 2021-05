Гонщик Moto3 Дюпаскье скончался после страшной аварии на Гран-при Италии

Гонщик команды Saxon Carxpert PrustelGP Джейсон Дюпаскье умер после страшной аварии на Гран-при Италии, сообщает MotoGP в Twitter.

«Мы с глубокой скорбью сообщаем о потере Джейсона Дюпаскье. От имени всей семьи MotoGP мы выражаем соболезнования его команде, семье и близким. Тебя будет очень не хватать, Джейсон. Езди с миром», — говорится в сообщении.

Во время квалификации Дюпаскье упал со своего мотоцикла и попал под колеса соперника. Гонщик находился в крайне тяжелом состоянии в одной из больниц Флоренции.

Дюпаскье выступал за команду PrustelGP и занимал десятое место в чемпионате Moto3 после пяти этапов сезона. Ему было 19 лет.

