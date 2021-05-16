На ралли в Ленинградской области автомобиль чуть не протаранил толпу зрителей.

На видеозаписи видно, что транспортное средство потеряло управление, а люди, которые наблюдали за заездом возле трассы, в последний момент сумели отскочить от машины.

Никто из болельщиков не пострадал. Инцидент произошел с экипажем из Карелии.

В январе 2020 года двукратный чемпион «Формулы-1» испанец Фернандо Алонсо перевернулся во время десятого этапа ралли «Дакар».

Инцидент с участием спортсмена, выступающего в классе внедорожников, произошел на первых километрах дистанции. После происшествия экипаж смог продолжить гонку.

Ранее «Формула-1» официально подтвердила отмену Гран-при Турции и опубликовала измененный календарь. Гран-при Франции пройдет неделей ранее (18–20 июня), а вместо Гран-при Турции пройдет еще один этап в Австрии. Гран-при Штирии пройдет с 25 по 27 июня, а второй этап в Австрии — со 2 по 4 июля. Турецкий этап был запланирован в Стамбуле на 11-13 июня. Он должен был заменить Гран-при Канады, который был отменен из-за коронавируса.