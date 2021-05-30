«Челси» выложил видео из раздевалки после победы в ЛЧ

29 мая лондонский «Челси» одолел «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Пресс-служба «синих» выложила в Twitter видео из чемпионской раздевалки.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

В Английской премьер-лиге (АПЛ) «горожане» заняли первое место, а «Челси» финишировал на четвертой строчке.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал футболиста английского «Манчестер Сити» Александра Зинченко за игру в финале Лиги чемпионов против лондонского «Челси».