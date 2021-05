Болельщики освистали акцию Black Lives Matter на финале Лиги чемпионов

В Порту начался финал Лиги чемпионов, в котором встречаются английские «Манчестер Сити» и «Челси».

Перед началом игры футболисты провели акцию Black Lives Matter («Жизни черных важны», — прим. «Газеты.Ru), встав на колено перед стартовым свистком главного арбитра Маттео Лаоса, присоединившегося и также преклонившего колено. Эти действия были освистаны болельщиками, находящимися на трибунах стадиона «Драгао».

Отметим, что последние два матча между этими командами выиграл «Челси». 17 апреля лондонцы выиграли 1:0 в полуфинале Кубка Англии, а 8 мая со счетом 2:1 команда под руководством Томаса Тухеля выиграла в Манчестере в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В 2020 году победителем Лиги чемпионов стала мюнхенская «Бавария».

