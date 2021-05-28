Обвиняемый в изнасиловании 14-летней ученицы тренер арестован в Башкирии

Ишимбайский городской суд арестовал на два месяца 33-летнего тренера по кикбоксингу Антона Овечкина, обвиняемого в изнасиловании 14-летней воспитанницы, сообщается на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

По версии следствия, инцидент произошел 18 мая. В СМИ сообщалось, что преступление было совершено, когда тренер попросил подопечную зайти к нему в кабинет, чтобы помочь с заполнением документов. Когда школьница вошла в помещение, Овечкин запер дверь и совершил действия насильственного сексуального характера. Сообщается, что позднее девочка обо всем рассказала родителям.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование преступления.

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