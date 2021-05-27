Глава Федерации фигурного катания исключил участие Загитовой в Олимпиаде

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.

«Нет. Точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться», — цитирует Горшкова «РБК Спорт».

Ранее Загитова не попала в состав национальной команды по фигурному катанию на сезон-2021/22. В список одиночниц вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резервный состав попали Алена Косторная, Елизавета Нугуманова.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты на международных и всероссийских соревнованиях, будут включены в состав сборной на Олимпийские игры 2022 года в Пхенчхане.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Ранее гендиректор ФФККР Александр Коган прокомментировал решение не включать олимпийскую чемпионку в состав сборной России.