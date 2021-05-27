«Монако» Головина может сыграть со «Спартаком» в отборе Лиги чемпионов

«Монако» начнет выступление в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22 с третьего квалификационного раунда из-за того, что испанский «Вильярреал» выиграл Лигу Европы и гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

При жеребьевке группового этапа испанская команда окажется в первой корзине.

В таком случае французский клуб будет играть в третьем квалификационном раунде. На этой стадии «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, перешедший в команду в 2018 году из московского ЦСКА, может сразиться с российским «Спартаком».

При этом в других потенциальных соперниках российского клуба также находятся португальская «Бенфика», шотландский «Селтик», бельгийский «Генк».

Ранее сообщалось, что «Монако» не заинтересован в приобретении 32-летнего полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна.

Ранее в СМИ появилась информация, что армянский футболист может продолжить карьеру в команде, за которую выступает российский хавбек Александр Головин, или в одном их российских клубов.