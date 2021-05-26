Защитник «Фейеноорда» близок к переходу в «Спартак»

Защитник нидерландского «Фейеноорда» Маркос Сенеси близок к переходу в московский «Спартак», сообщает Tuttomeratoweb.

Красно-белые готовы отдать за игрока €15 млн. Также им интересуются итальянские «Милан» и «Наполи».

Сенеси перешел в «Фейеноорд» из аргентинского «Сан-Лоренцо» в 2019 году. Футболист провел за клуб из Роттердама 66 матчей, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, завоевав право сыграть в Лиге чемпионов.

24 мая красно-белых возглавил португальский специалист Руй Витория. Вместе с «Бенфикой» он стал двукратным чемпионом Португалии. На своем посту Витория сменил Доменико Тедеско, который не стал продлевать контракт со «Спартаком». В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) москвичи заняли второе место, получив путевку в Лигу чемпионов.

Ранее Витория прокомментировал свое назначение на пост главного тренера московского «Спартака».