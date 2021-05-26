Тарасенко прибыл в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прибыл в расположение сборной России на чемпионате мира, который проходит в Риге, сообщается на странице национальной команды в Twitter.

Согласно протоколу по безопасности, хоккеист три дня проведет на самоизоляции, после чего сможет тренироваться вместе с командой. Принять участие в официальном матче он сможет лишь на седьмой день, если тесты на коронавирус, которые будут браться ежедневно, будут отрицательными.

Команда Тарасенко вылетела из розыгрыше Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв серии до четырех побед «Колорадо Эвеланш» — 0-4. Россиянин принял участие во всех встречах и отметился двумя заброшенными шайбами.

В завершившемся розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко провел 24 матча, в которых набрал 14 (4+10) очков. Большую часть сезона форвард пропустил из-за травм.

В составе сборной России Тарасенко стал серебряным призером чемпионата мира 2015 года.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. После трех матчей сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы A. Команда под руководством Валерия Брагина одержала победы над командами Чехии (4:3) и Великобритании (7:1), а также проиграла Словакии (1:3).

26 мая сборная России сыграет с командой Дании. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.15 мск.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отправился в расположение сборной России в компании кота.