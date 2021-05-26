Макгрегор возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов года

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Sportico в период с июня 2020 года по май 2021 года.

Спортсмен в последние годы активно занимается развитием личного бренда виски, что принесло ему $170 млн и увеличило его общий доход за последние 12 месяцев до $208 млн. Компания была запущена в 2018 году.

По этому показателю Макгрегор опередил аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси ($126 млн) и португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду ($120 млн).

Макгрегор провел в смешанных единоборствах (MMA) 27 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений. Свой следующий бой ирландец проведет 11 июля против американского бойца Дастина Порье. Этот поединок станет третьей личной встречей спортсменов.

Ранее сообщалось, что Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением об ирландце Коноре Макгрегоре.