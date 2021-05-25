В Госдуме не исключают возможность бойкота Россией хоккейного ЧМ из-за скандала с флагами

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал решение мэра Риги убрать флаг Международной федерации хоккея (ИИХФ) в центре города после обращения главы организации Рене Фазеля по поводу замены белорусского флага.

«ИИХФ не должна оставлять без внимания демарш мэра Риги и правительства Латвии. Необходимы судейские решения или какие-то санкции. Ни в коем случае нельзя это оставлять, это полнейшее безобразие. К сожалению, я не исключаю возможность бойкота остатка турнира со стороны нашей и белорусской сборной. Думаю, ИИХФ сейчас придется принять непростое решение. Снять флаг ЧМ по время его проведения — это очень серьезный проступок. Такое нельзя ни допускать, ни прощать. Когда Рига брала на себя обязательства, не было никаких разговоров, что будет что-то зависеть от политической ситуации в России или Белорусcии», — сказал Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили флаг Белоруссии, который находился на площади в центре столицы страны вместе с флагами других стран-участниц чемпионата мира. Вместо государственного флага был вывешен бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией. Также был заменен российский триколор на флаг ОКР, поскольку Россия не имеет права на чемпионате мира использовать национальную символику из-за санкция МОК и ВАДА.

Президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Белоруссии или убрать флаг ИИХФ, после чего мэр Риги объявил, что они выбирают второй вариант.

Ранее сообщалось, что Песков назвал вопиющим событием инцидент с белорусским флагом во время ЧМ в Риге.