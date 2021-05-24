Мэр Байиня извинился за трагедию во время ультрамарафона, в котором погиб 21 человек

Чжан Сючэнь, мэр округа Байиня, где произошла трагедия с гибелью 21 спортсмена во время ультрамарафона, принес свои извинения и выразил соболезнования семьям погибших.

«Как организаторы мероприятия, мы испытываем глубокое чувство вины и раскаяния. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и сочувствие семьям погибших и пострадавшим», — приводит слова Чжана New York Times.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

После того, как выяснилось, что некоторые участники забега пропали без вести, марафон остановили. Местные власти ввели режим экстренного реагирования на ЧС и мобилизовали более 1200 спасателей, которые отправились на поиски спортсменов,

23 мая спасатели нашли тела 21 погибшего спортсмена. Еще восемь атлетов доставлены в больницу, остальные бегуны остались невредимы. Всего в марафоне принимали участие 172 человека.

Ранее сообщалось, что выживший участник китайского ультрамарафона рассказал о деталях трагедии.