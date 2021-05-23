Выживший участник китайского ультрамарафона рассказал о деталях трагедии

В Китае во время ультрамарафона погиб 21 спортсмен.

Забег на 100 км стартовал в субботу, 22 мая, недалеко от города Байинь, в ходе проведения произошло резкое ухудшение погодных условий. На высокогорном этапе ультрамарафона снизилась температура, пошел град вместе с порывами шквального ветра.

В результате 151 из 172 участников ультрамарафона были эвакуированы. На место были отправлены 700 спасателей, которые организовали поиски пропавших без вести бегунов.

«В какой-то момент я перестал чувствовать пальцы. То же самое случилось и с языком — он был буквально заморожен. Я решил отказаться от дальнейшей борьбы», — передает слова выжившего атлета Tencent Sports.

Также он отметил, что укрылся в хижине, где уже ждали помощи около десяти человек. Вместе они провели приблизительно час.

«В итоге число находящихся в хижине спортсменов возросло до 50», — добавил он.

Ранее число погибших на ультрамарафоне в Китае возросло до 21.