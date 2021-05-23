Ферстаппен выиграл Гран-при Монако, Мазепин финишировал предпоследним
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Монако «Формулы-1».
Второе место занял испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс (+8,968), третьим стал британец Ландо Норрис из команды «Макларен» (+19,427).
Действующий чемпион «Королевских гонок» британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» завершил заезд седьмым и показал лучший круг (+1.08,231).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял предпоследнее, 17-е место (+3 круга). Его партнер по команде немец Мик Шумахер финишировал 18-м (+3 круга).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что выигравший квалификацию монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер не стартовал в гонке Гран-при Монако «Формулы-1» из-за проблем с коробкой передач.
«Формула-1». Гран-при Монако. Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:38.56,820
2. Карлос Сайнс («Феррари») — +8,968
3. Ландо Норрис («Макларен») — +19,427...
17. Никита Мазепин («Хаас») — +3 круга