Капризову разбили нос по ходу матча «Миннесота» — «Вегас»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов получил травму по ходу четвертой игры четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции против «Вегас Голден Найтс».

Воспитанник новокузнецкой школы хоккея по ходу первого периода пропустил от соперника удар клюшкой по носу — неосторожными действиями отметился защитник «рыцарей» Николас Хаг. Об этом сообщает Spoked Z.

После этого россиянин отправился на скамейку, где медицинская бригада оказала ему первую помощь.

Напомним, что игра завершилась со счетом 0:4 в пользу коллектива из Лас-Вегаса.

Следующая игра состоится в Вегасе на арене «Ти-Мобайл» в ночь с 24 на 25 мая. Стартовое вбрасывание состоится в 05:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» оказался сильнее «Миннесоты Уайлд».

Kirill Kaprizov back on the bench with some repairs after taking Hague's stick to the nose #mnwild pic.twitter.com/XsYlSjDOeD