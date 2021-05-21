Спутница Федуна вышла из совета директоров «Спартака»

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, не согласилась с кандидатурой Руя Витории на пост нового главного тренера красно-белых.

Она заявила, что покинет совет директоров команды.

«Я категорически не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой его утверждения и трансферным планом клуба. Я приняла решение о выходе из совета директоров», — передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Также она отметила, что ее зоной ответственности остается фонд «Спартак-детям».

В обязанности Салиховой входил аудит финансов команды.

17 мая стало известно о том, что Руй Витория утвержден в качестве главного тренера «Спартака». Он сменит на этом посту Доменико Тедеско, у которого закончился контракт.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял второе место, набрав 57 очков.

Ранее стали известны имена ассистентов Витории в «Спартаке».