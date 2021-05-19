Заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов умер на 88-м году жизни

Заслуженный тренер СССР и России, почетный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает СБР в соцсетях.

«Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лег в больницу на плановое обследование и в понедельник 17 мая выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества «Динамо» привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда. С вечера понедельника Александр Васильевич перестал отвечать на телефонные звонки. Все родственники были за городом - вскрыть дверь квартиры стало возможным лишь в среду вечером. Подтвердились самые страшные опасения... Сердце великого спортсмена, тренера и подвижника биатлона перестало биться на 88 году жизни», - говорится в сообщении.

Привалов - серебряный призер Олимпиады-1964 в Инсбруке (Австрия) в индивидуальной гонке на 20 км, также в его активе бронза в данной дисциплине на Играх-1960 в Скво-Вэлли (США). Привалов - пятикратный чемпион СССР в гонке на 20 км (1960, 1961, 1964, 1965) и в эстафете (1966), двукратный призер чемпионата мира в гонке на 20 км и командном зачете в 1961 году.

С 1966 по 1991 год он был старшим и главным тренером мужской сборной СССР. Руководил командой на зимних Олимпийских играх 1968, 1972, 1976, 1980, 1988 годов. На зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере (1994) он занимал должность старшего тренера женской национальной команды.

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