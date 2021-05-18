«Хамзат потерял мое уважение»: Волк Хан оценил слова Чимаева о Нурмагомедове

Ветеран смешанных единоборств Магомедхан Гамзатханов, известный под прозвищем Волк Хан, прокомментировал слова бойца UFC Хамзата Чимаева, который заявил, что «порвет» Хабиба Нурмагомедова, если тот захочет боя.

«Я вам клянусь, в моем лице этот человек потерял уважение, даже не хочу его бои смотреть. Он мог бы сказать: «Я бы мог подраться… Я думаю, что я выиграю…» Но слово «порвать» не годится ни в какие рамки: это пижонство, невоспитанность. Хабиб старше, Хабиб ушел из спорта. Вот так выражаться — это некрасиво. Когда был действующим, почему тогда не вызывали?» — приводит слова Гамзатханова «Матч ТВ».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Кадыров объяснил свое высказывание о Хабибе.