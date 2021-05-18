Кадыров объяснил свое высказывание о Хабибе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объяснил свое высказывание о бывшем чемпионе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибе Нурмагомедове.

Ранее Кадыров заявил, что считает спортсмена «проектом» промоушена.

«Проект — это не оскорбительное слово, это значит организация нашла человека, который полезен, который будет интересен для болельщиков… Мы на связи с Хабибом, братьями, со всеми, они ничего не говорят, а вы ерунду несете...

Я говорю — да, он лучший в организации UFC, он это доказал всему миру, но проект есть проект, они друг друга нашли: он нашел эту организацию, а организация нашла его», — заявил глава Чечни во время прямого эфира в Instagram.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее в «Ахмате» прокомментировали слова Кадырова о Нурмагомедове.