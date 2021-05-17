83 процента жителей Японии выступили против проведения Олимпиады летом 2021 года

43% жителей Японии выступили за отмену Олимпиады-2020 на на фоне пандемии коронавируса. Ещё 40 процентов японцев высказались за повторную отсрочку соревнований.

Интересно, что с марта и апреля, когда проводились аналогичные опросы, число жителей Японии, поддерживающих проведение Игр, сократилось ровно в два раза — с 28 до 14%. При этом 59% участников опроса выступают против зрителей на трибунах, если Олимпиада в Токио все же состоится.

Олимпиада в Токио из-за пандемии была перенесена на год и должна состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года. Уже решено, что иностранные болельщики не будут допущены на трибуны. Решение о допуске японских зрителей должно быть принято в июне в зависимости от ситуации с распространением коронавируса в стране.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что ОКР определит фрагмент концерта Чайковского в качестве гимна на ОИ-2020 к 21 мая.