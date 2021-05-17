ОКР определит фрагмент концерта Чайковского в качестве гимна на ОИ-2020 к 21 мая

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, когда будет представлен общественности фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, который будет играть на Олимпийских играх в честь побед российских атлетов.

»Денис Мацуев представил несколько вариантов. Находимся мы уже в финальной стадии этой работы. Очень надеемся, что к чемпионату мира по хоккею мы успеем это сделать», — сказал Поздняков.

Напомним, что в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Россия не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и гимном.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об отсутствии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой в составе сборной России на олимпийский сезон.