На Олимпиаде в Токио не будет Русского дома

Дома болельщиков олимпийской команды России (Русского дома) на летних Играх, которые пройдут летом 2021 года в Токио, не будет, передает ТАСС.

«В настоящий момент сложно сказать, будет ли он в Пекине. Мы прорабатываем различные варианты размещения Дома болельщиков олимпийской команды России в Пекине», — сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах составит 50% от вместимости объектов. Предел может быть изменен в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации в столице Японии на момент начала Игр.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее петиция за отмену Олимпиады в Токио собрала 350 тысяч подписей.