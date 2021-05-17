16-летний футболист «Чертаново» Пиняев может подписать контракт с «Барселоной»

Хавбек московского «Чертаново» Сергей Пиняев может подписать контракт с каталонской «Барселоной», передает «Спорт-Экспресс».

После подписания контракта сине-гранатовые отдадут его в аренду в подмосковные «Химки».

Также на футболиста претендуют петербургский «Зенит» и ряд клубов из Европы.

В прошлом сезоне Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп — ФНЛ) Пиняев провел 30 матчей, забив два мяча.

Пиняев в 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков.

По результатам 2020 года россиянин вошел в топ-10 самых перспективных футболистов мира 2004 года рождения.

16 мая Пиняев объявил об уходе из «Чертаново».

Ранее вратарь «Чертаново» Александр Радионов забил мяч в ворота «Спартака-2» в матче Олимп — ФНЛ.