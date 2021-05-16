Стерлинг назвал российского бойца Яна клоуном

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал россиянина Петра Яна клоуном.

Соперники встречались 7 марта. Петр Ян был дисквалифицирован из-за использования запрещенного приема на турнире UFC 259.

Обладатель титула чемпиона легчайшего веса по ходу четвертого раунда нанес Алджамейну Стерлингу удар коленом в голову, что запрещено правилами американского промоушена. После этого приема бой был досрочно остановлен.

В Twitter один из подписчиков отметил, что Стрерлинг был признан чемпионом промоушена, но Ян является народным чемпионом.

«Да, клоун, который не знает правил, и никогда не победит соперника из топ-5. Великий народный чемпион», — ответил Стерлинг.

Стоит отметить, что Стерлинг утверждал, что сможет вернуться в апреле, но в октагон он так и не вышел.

Ранее Саят Абдрахманов, менеджер бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна, заявил о том, что он не доверяет словам Алджэмейна Стерлинга по поводу его возвращения в бои.