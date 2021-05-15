Футболист «Зенита» Ерохин высказался о победе команды в РПЛ

Футболист петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Не разделяю разговоры о том, что чемпионство приелось. Удержаться на вершине намного сложнее, чем разово туда подняться. Каждое следующее чемпионство требует больше усилий и нервов», — сказал Ерохин.

Напомним, сине-бело-голубые стали чемпионами России, обыграв в матче 28-го тура московский «Локомотив» со счетом 6:1.

В заключительной матче турнира подопечные Сергея Семака сыграют против «Тамбова». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на чемпионат Европы — 2020.