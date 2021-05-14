«Реал» повторил лучшую серию без поражений при Зидане

Мадридский «Реал» продлил свою беспроигрышную серию — команда не уступает на протяжении 16 матчей в чемпионате Испании.

13 мая «сливочные» с крупным счетом одолели «Гранаду» — 4:1 — в матче 36-го тура национального первенства. Таким образом, в активе команды в рамках испанского чемпионата 11 побед и шесть встреч, которые завершились ничьей.

Эта серия стала повторением самой продолжительной, которая была установлена при главном тренере Зинедине Зидане, — впервые такой результат был продемонстрирован в сезоне-2016/17.

«Реал» продолжает бороться за чемпионство в Испании. Команда Зинедина Зидана идет на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 78 баллов. У лидирующего «Атлетико» на два балла больше.

Ранее сообщалось, что вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о борьбе с «Атлетико» за победу в чемпионате Испании, передает Marca. До завершения национального первенства Испании осталось два тура, «Реал» и «Атлетико» — фавориты на чемпионство в нынешнем сезоне Ла Лиги.