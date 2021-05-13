Главный тренер «Арсенала» раскритиковал СМИ после победы над «Челси»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета раскритиковал СМИ после победы над столичным «Челси» в матче 36-го тура чемпионата Англии.

Ранее СМИ приводили цитату специалиста о том, что некоторые футболисты его команды достигли своего потолка.

«В раздевалке нет раскола. Я не знаю, как кто-то может давать оценку по внешним признакам. Слова о потолке игроков «Арсенала»? СМИ пытаются навязать мне то, что я никогда не говорил», — цитирует Артету Goal.

Также специалист высказался о победе клуба над принципиальным соперником.

«С первых минут матча с «Челси» был виден командный дух. Я никогда не сомневался в старании ребят», — добавил Артета.

Встреча, прошедшая на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 1:0 в пользу «канониров». В составе победителей на 16-й минуте отличился Эмиль Смит.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 36 туров «Арсенал», набравший 55 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее наставник «Арсенала» объяснил поражение от «Вильярреала».