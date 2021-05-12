Защитник «Филадельфии» Проворов примет участие в ЧМ-2021

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов примет участие в чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Игрок присоединится к команде под руководством Валерия Брагина в ближайшее время.

Напомним, что мировое первенство пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.



Ранее сообщалось, что Россия продлила беспроигрышную серию в матчах Еврохоккейтура.