Тренер «Вашингтона» рассказал о возможном участии Овечкина в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт оценил шансы форварда Александра Овечкина принять участие в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

«Для игрока, пропустившего некоторое время, важна практика. Для игрока, который много играет с шайбой и часто бросает, важны повторения. Но, повторюсь, этого нельзя делать, если игрок не готов на 100 процентов. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.

Мы оцениваем его состояние после того, как он уходит со льда, делаем это и сегодня. Но мы также не будет удерживать игрока, готового на 100 процентов», — приводит слова специалиста русскоязычный сайт НХЛ.

Овечкин не смог принять участие в семи матчах из восьми из-за повреждения нижней части тела.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 44 встречи, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».