Игрок АПЛ избил прохожего и разбил его телефон: проишествие попало на видео
Нападающий «Шеффилд Юнайтед» Оливер Макбарни на прошедших выходных стал участником драки, в результате которой был арестован полицией. Об этом сообщает TalkSport.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как 24-летний шотландский футболист дерется с человеком на улице. Прохожий снимал футболиста на видео, он выбил телефон из его рук, попытался сломать гаджет, ударив его ногой, а после принялся избивать и самого снимавшего.
Жертва нападения обратилась в полицию, после чего игрок был задержан. Макбарни допросили и оставили под стражей до выяснения обстоятельств. Причины нападения Оливера на прохожего не сообщаются. Человек, которого избил игрок «Шеффилда», получил травму лица.
«Шеффилд Юнайтед» заявил, что проводит собственное расследование инцидента.
В текущем чемпионате Англии Оливер Макбарни провел за «Шеффилд» 21 матч и забил один гол.
Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.
Ohhh Oil McBurnie pic.twitter.com/v7TR79NtEN— Vern�������������� (@JwVernon) May 9, 2021