Кавазашвили: ждал вызова Гильерме в сборную, он самый сильный на сегодня

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым обнародовал расширенный состав национальной команды на Евро-2020. В нем не оказалось вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме, что удивило многих специалистов. В их числе оказался и двукратный чемпион СССР, известный в прошлом вратарь московских «Спартака» и «Торпедо» Анзор Кавазашвили.

«Обсуждать действия Черчесова я не имею права. Во-первых, как профессиональный вратарь, во-вторых, как его друг. В-третьих, он, как главный тренер, себе хуже делать не будет. Но у меня есть свое мнение, и я его всегда говорю и никогда не стесняюсь высказаться. Я скажу: на сегодняшний день самый сильный вратарь — это Гильерме. Потому что в этом сезоне он отыграл великолепно, «Локомотив» благодаря его профессиональным действиям все-таки завоевал право остаться в лидирующей группе чемпионата России. Я ждал, что его фамилия будет в списке. Но это уже пускай берет на себя ответственность Станислав Саламович — это его право. Он тоже вратарь и знает, кого вызывать», — сказал Кавазашвили «Газете.Ru».

В числе вызванных голкиперов оказался Матвей Сафонов из «Краснодара», а спартаковец Александр Максименко был включен в резервный список. Кавазашвили считает их равными между собой, но при этом сетует на недостаток школы.

«Максименко и Сафонова я сравниваю между собой. Это два вратаря, имеющие талант, фигуру, прыгучесть, рост и высокое образование вратарского искусства. Но, к моему страшному сожалению, я удивляюсь, как же этим хорошим вратарям никто не дает уроки, как выбирать место в воротах, как выходить на верховые мячи во вратарской и штрафной площадке, как руководить игрой защитников… Вот три фактора, которые меня удивляют.

В советском футболе была плеяда выдающихся вратарей — кто бы ни играл, мы знали, что никто из них ничего не испортит. А сегодня мы дрожим, потому что в российском чемпионате не видим такого вратаря, который бы взял уроки у какого-нибудь выдающегося голкипера», — констатировал специалист.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Старого света, включая Санкт-Петербург. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

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