Российским болельщикам начали возвращать деньги за билеты на Олимпийские игры в Токио

Российские болельщики начали получать деньги за приобретенные билеты на соревнования Олимпийских игр в японском Токио. Игры состоятся без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса.

«Мы уже сделали соответствующую информационную рассылку своим клиентам, ранее купившим билеты, и известили их, что нужно делать. Сейчас они уже оформляют заявления на возврат. Думаю, часть болельщиков уже получила свои деньги», — приводит ТАСС слова являющейся авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Японии и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине Марии Изотовой.

Ожидается, что максимальное число болельщиков на трибунах составляет 50% от вместимости объектов. Предел может быть изменен в зависимости от реальной эпидемиологической ситуации на момент начала соревнований.

Летние Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Соревнования были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее сообщалось, что Больше половины японцев выступили против проведения Олимпиады в Токио.