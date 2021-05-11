Футболисты «Спартака» еще не прощались с Тедеско

Футболисты московского «Спартака» еще не прощались с главным тренером Доменико Тедеско, объявившим об уходе по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «СЭ».

По словам защитника Павла Маслова, в данный момент все мысли в коллективе направлены на подготовку к матчу против «Ахмата».

«Сохраняем максимальную мотивацию», — заявил игрок.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Маслов провел 25 матчей и не сумел отметиться результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 56 очков. В заключительном туре красно-белые сыграют на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» расторг трудовое соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым.