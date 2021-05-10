Экс-арбитр Федотов раскритиковал решение судьи в матче «Спартак» — «Химки»

Экс-арбитр Игорь Федотов заявил, что судья не должен был засчитывать гол подмосковных «Химок» в ворота московского «Спартака», передает «Чемпионат.com».

«Гол «Химок» «Спартаку» нельзя было засчитывать. Не понимаю, почему VAR не посчитал это за игру рукой. Она шла сверху вниз, это нарушение правил в атаке — после этого «Химки» забили», — сказал Федотов.

Сейчас идет 47 минута поединка. «Химки» ведут со счетом 1:0.

Напомним, матч с химчанами станет последней домашней игрой для немецкого специалиста Доменико Тедеско. В декабре 2020 года он сказал, что не будет продлевать контракт с клубом.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает третье место, набрав 53 очка. В заключительном матче красно-белые сыграют с грозненским «Ахматом».

Ранее футболист московского «Спартака» Алекс Крал высказался о возможном трансфере в английский «Вест Хэм».