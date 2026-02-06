Размер шрифта
Вэнса на Олимпиаде в Италии сопровождают 300 охранников

Corriere: Вэнс отправился в Италию с кортежем из 45 машин и более 300 охранников
Eduardo Munoz/Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, прибывший накануне на Олимпийские игры в Италию, передвигался по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. Его безопасность обеспечивали более 300 человек, пишет Corriere Della Sera.

Вместе с ним на Игры в Милане приехал госсекретарь Марко Рубио, агенты Иммиграционной и таможенной службы (ICE) и разведки.

Американская делегация расположилась в элитном отеле Excelsior Hotel Gallia, который находится недалеко от центрального вокзала Милана. Там, по информации издания, зарезервированы все четыре этажа гостиницы и превращены в штаб-квартиру правительства Вашингтона.

Прежде в СМИ появилась информация о том, что Вэнс может возглавить официальную делегацию США на церемонии открытия Олимпиады.

Игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В США заявили о намерении использовать Олимпиаду для усиления позиций.
 
