Наука

Российские ученые нашли способ перерабатывать отходы нефтедобычи прямо на месторождениях

ПНИПУ: предложена технология утилизации буровых шламов с получением грунта
Eli Hartman/Reuters

Рост нефтедобычи в России неизбежно сопровождается увеличением объемов отходов бурения. По оценкам ВТБ, к 2026 году суточная добыча нефти в стране может приблизиться к 9,7 млн баррелей, что усилит нагрузку на окружающую среду. Уже сейчас нефтяные месторождения ежегодно образуют миллионы тонн бурового шлама, более 70% которого накапливается в шламовых амбарах и загрязняет почвы и грунтовые воды. Ученые Пермского Политеха совместно с коллегами из Тюменского индустриального университета разработали технологию, позволяющую утилизировать буровые отходы непосредственно на месте их образования и превращать их в техногенный грунт для рекультивации нарушенных земель.Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

При строительстве скважин отходы традиционно складируются в шламовых амбарах, где со временем из них вымываются соли, нефтепродукты и тяжёлые металлы. Это делает такие накопители долгосрочным источником загрязнения и требует дорогостоящей рекультивации. В Западной Сибири, где добывается более 40% российской нефти, ежегодно образуется свыше 100 тыс. тонн подобных отходов.

Новая технология предполагает безамбарный подход: буровой шлам после первичной очистки не складируется, а сразу перерабатывается в специальных грунтовых ёмкостях. Учёные предложили рецептуры смесей с природными компонентами — песком, гипсом, доломитовой мукой, торфом и природными сорбентами.

«После смешивания бурового шлама с рассчитанными добавками образуется не отход, а готовый техногенный грунт с заданными свойствами — либо для строительных нужд, либо для рекультивации», — пояснила заведующая кафедрой охраны окружающей среды ПНИПУ Лариса Рудакова.

По расчетам исследователей, утилизация одного кубометра бурового шлама позволяет получить до 3,2 тонн грунта. Добавки снижают щелочность, связывают нефтепродукты и тяжелые металлы, а при использовании торфа обеспечивают восстановление растительного покрова с всхожестью семян до 90%.

Разработка позволяет полностью отказаться от строительства шламовых амбаров, сократить отчуждение земель и снизить долгосрочные экологические риски. При этом затраты на переработку отходов на месте сопоставимы или ниже расходов на традиционные методы хранения и последующую рекультивацию.

Ранее в России первыми в мире разработали установку для сжатия газа с КПД 98%.
 
